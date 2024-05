Revoltada, Inês Morais deixa aviso: «Não vou brincar mais (...) são uns fingidos»

O Big Brother aplicou uma sanção nunca antes vista aos concorrentes do Big Brother, dado que continuam a desrespeitar as regras fundamentais do programa. Além de ficarem sem tabaco e sem café, os concorrentes firam sob a ordem de um grupo de militares. Durante 3 horas os concorrentes tiveram de cumprir regras detalhadas e exercícios a ordem dos militares.

Contudo, os militares poderão voltar à casa mais vigiada do país. Quem não gostou desta informação foi Inês Morais que se insurgiu e revoltou-se: «Eu estou aqui a avisar que se eles voltarem, eu não vou fazer nada. Só tenho um rim, eu não vou brincar mais a isto, eu ontem fiquei mal-disposta. Não vou brincar mais com aqueles homens, não vou. Eles são uns fingidos, a ver se eles faziam o que nós fizemos, não faziam! Falar é fácil».