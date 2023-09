Amor ou amizade? Jéssica e Francisco Vale abrem o coração sobre o que sentem. Veja tudo

Vale confessa a Jéssica sobre Fábio: «Teres tido essa ligação com ele faz com que me retraia»

Jéssica Galhofas conversou com Francisco Vale e confessou: «Eu não te quero magoar, não te quero dar falsas esperanças», começou por dizer. Os dois abriram o coração, de forma a esclarecerem aquilo que sentem um pelo outro. Jéssica acabou por justificar algumas das suas atitudes, em que se mostra mais fria com Francisco Vale: «As minhas maneiras de reagir, as minhas maneiras de falar, não vão ao encontro do que eu digo. É a minha maneira de me proteger, porque eu não quero sofrer mais», confessou. A concorrente assume que coloca barreiras entre os dois, no entanto, fá-lo com o intuito de se proteger.

Francisco Vale abre o coração com a colega e depois de ter assumido nutrir sentimentos por esta, fala também do seu passado e de como este afeta no presente as suas atitudes quando gosta de alguém. «Às vezes sinto ou que estou a correr atrás de uma pessoa, ou que estou a mais…», confessa Francisco Vale, revelando as inseguranças com as quais vive. Sobre Fábio Gonçalves, Francisco Vale assume que reparou na ligação entre esta e o concorrente e revela que esse foi um motivo para se retrair. «Vai-me custar muito e custa-me muito sempre que tento mostrar por atitudes mais carinhosas o que sinto», revela.

Veja os vídeos em cima da conversa entre os dois concorrentes.