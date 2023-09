Após várias lágrimas, Jéssica assume amor por Fábio: «Percebi que gosto mesmo dele». Veja tudo

Nesta manhã de segunda-feira, Jéssica Galhofas acordou e, de imediato, escreveu uma mensagem para Fábio Gonçalves, expulso da casa na noite anterior.

A concorrente mostrou-se desolada com a expulsão do colega, acabando por admitir sentir-se culpada pelo que aconteceu. Fábio Gonçalves fazia parte de um triângulo amoroso com Jéssica Galhofas e Francisco Vale.

Em desabafo com Ossman Idrisse, Jéssica acabou por falar da relação que tinha com o ex-concorrente e, durante a conversa, admitiu que os seus sentimentos se clarificaram após a expulsão de Fábio. «Acordei a chorar. Perdi o meu Timon», começou por desabafar, enquanto chora. «Por enquanto eu não via mais nada do que amizade», contou Jéssica, sobre a sua relação com Fábio. No entanto, em conversa com Ossman, Jéssica acabou por confessar que, durante a gala, quando soube que Fábio tinha sido expulso, os seus sentimentos clarificaram-se: «Foi aí que eu percebi que gosto mesmo dele», confessou a Jéssica.