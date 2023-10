Com ciúmes? Jéssica insegura em relação ao que poderá ter acontecido entre Soraia e Francisco Vale

As imagens ao pormenor da perna suspeita de Soraia Rodrigues com Francisco Vale

Jéssica desabou com Zé Pedro e Ossman acerca da polémica entre Soraia e Francisco Vale. A concorrente mostrou-se insegura em relação à polémica da perna suspeita de Soraia por cima de Francisco Vale. «Ele não me deve nada, ela não me deve nada. (…) A partir do momento que eu não tenho nada com ele, não tem que me incomodar», afirma. Apesar dessa consciência, Jéssica não se mostra indiferente à situação: «O que me chateia a mim é que ele é o primeiro a contar-me tudo e isto ele não me contou». A concorrente mostra-se insegura pelo razão de Francisco Vale não ter partilhado contigo esta situação.

«Se ela está interessada nele, não tenho nada a ver com isso», deixou claro Jéssica. «Nenhum dos dois me deve o que quer que seja. (…) Ela tem o direito de se sentir interessada», acrescentou. «Não gostei de ficar a saber de uma cena por um vídeo. (…) Claro que me afetou», rematou, afirmando que pretende esclarecer o assunto com o colega.