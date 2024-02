Big Brother vê-se obrigado a intervir! Anfitrião interrompe: «Não houve nunca um momento em que o Miguel me tenha faltado ao respeito»

Durante a gala passada, de dia 4 de fevereiro, Joana Taful falou sobre a atitude de Miguel Vicente na dinâmica que levou ao confronto aceso entre este e Bruno Savate, durante a semana. A concorrente condenou a postura do colega: «O Miguel acabou por pôr o Big numa posição delicada. (…) Ao pôr o Big numa posição indelicada, já está a desrespeitar e, portanto, mereceu também a sanção».

Após este comentário da concorrente, o anfitrião viu-se obrigado a intervir: «Não gosto que se fale do meu nome em vão. (…) Eu não interfiro no jogo de nenhum e vocês e sempre que eu der uma indicação imperativa ao Miguel, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Miguel a vai cumprir. Eu deixei as coisas em aberto, o Miguel fez o que entendeu que devia fazer e depois, posteriormente, eu tomei a decisão que entendi. (…) Não houve nunca um momento em que eu tenha dito ao Miguel: ‘Faça isto porque eu estou a mandar’ e o Miguel me tenha faltado ao respeito», deixou claro, realçando que nunca se sentiu desrespeitado por Miguel Vicente.

Cláudio Ramos reforçou a ideia do anfitrião, afirmando que, de facto, este não deu nenhuma indicação imperativa e, por isso, não se pode afirmar que o concorrente desobedeceu ao Big Brother. «Há uma diferença gigante quando o Big dá uma indicação imperativa ou quando sugere», deixou claro.

«Prezo a liberdade individual de cada um dos meus concorrentes. Cada um é responsável pelos seus atos», rematou o anfitrião, deixando clara a sua posição.