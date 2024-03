Liliana Filipa deslumbra num conjunto que junta glamour e conforto! E sabemos onde comprar!

Liliana Filipa, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, tem uma grande influencia nas redes sociais. Liliana partilha vários conteúdos sobre o seu dia a dia, moda, viagens, entre outros.

A influencer partilhou, nas redes sociais, um conjunto que junta glamour e conforto! Este conjunto dourado brilhante é um look que se ajusta a qualquer momento do dia a dia, desde uma saída à noite com as amigas a uma simples ida ao supermercado.

Este look é da Calzedonia! O top e as leggings superbrilhantes acetinadas estão disponíveis na loja por 19,95 € e 29,95 €, respetivamente! Deixe-se inspirar por este conjunto e espalhe brilho por onde quer que passe. Na descrição, a ex-concorrente do reality show da TVI, escreveu:

"A noite perfeita é aquela que combina glamour com conforto. “Soft & Sylk” o conjunto dourado brilhante da @calzedonia que se ajusta a vários momentos do dia".