A frase que inspirou Márcia Soares nesta nova fase da vida!

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, partilhou nas stories de Instagram uma foto de uma paisagem muito bonita. A acompanhar o registo deixou uma mensagem muito inspiradora: "Confie no processo, mas não assuma que o processo fará as coisas por si".

Ora veja:

De recordar que Márcia Soares tomou uma decisão radical ao mudar de cidade, do Porto para Lisboa, aproveitando as oportunidades que a vida lhe dá. A revelação foi feita em declarações exclusivas à SELFIE.

«Sim, é para ficar aqui (Lisboa). Amo o Porto, gosto muito do Porto... Foi a primeira cidade que me acolheu em Portugal. Mas, se a vida é aqui e tudo o que acontece é aqui, eu adapto-me à vida e venho para Lisboa», explicou Márcia Soares.

A terceira classificada da edição de 2023 revelou ainda: «Agora, estou aqui sem data de volta para o Porto. Se as coisas correrem bem aqui e eu vir que vale a pena, quero começar a construir a minha vida aqui».

Numa outra conversa à mesma publicação, Márcia abriu o coração e falou sobre a forma como gere o que é escrito nas redes sociais em relação a si: «Eu distingo bem o que é a minha vida pessoal do que são as redes sociais», disse em exclusivo à SELFIE.

«Acho que isso também me tem ajudado muito a permitir estar minimamente bem comigo própria, porque eu distingo muito bem o que é dito nas redes sociais. Tudo o que é positivo, absorvo para mim. Também tento proteger, a mim e a aos meus, e tenho cuidado com o que faço e com o que passo cá para fora», acrescentou.

A terceira classificada do reality show foi questionada sobre se se policia no que às redes sociais diz respeito e a resposta foi perentória: «Por acaso, não. Tenho feito tudo igual», garantiu.

«Acho que tenho os pés bem assentes na terra. Afasto-me de assuntos, conversas e pessoas que sei que não são benéficos para mim. Estou muito bem assim. O que não é positivo, meto para canto», rematou Márcia Soares.