Falta de amor e atenção! Márcia Soares recorda o passado: «Não havia ninguém para me proteger a mim»

Na Curva da Vida, Márcia Soares começou por recordar a sua infância. A concorrente viveu no Luxemburgo e não foi tratada da melhor forma na escola: «Éramos os filhos de trolhas».

Quando o seu primeiro irmão nasceu, Márcia sentiu a necessidade de o proteger: «Sou uma segunda mãe para ele», começou por dizer. No seio da sua família, Márcia confessa que os seus pais se esqueceram de si por terem estado sempre a trabalhar: «Sempre o tentei proteger de tudo e de todos, só que não havia ninguém para me proteger a mim». «Sinto falta disso, mais harmonia na família, o que eu não entendia era o silencio, era sufocante», confessou. Ainda hoje, a concorrente admite que, devido ao que viveu no passado, não lida bem com o silêncio. «Para mim, o silêncio mata», confessou.

«A minha preocupação era sempre proteger os outros», admite Márcia, em lágrimas. Quando recorda a separação dos pais, Márcia não contém as lágrimas ao recordar o apoio que foi para a mãe nesta fase difícil. No meio de todo o apoio que deu a todos, Márcia admite: «Senti que no meio disto tudo nunca ninguém se preocupou comigo». «Culpo os meus pais, sem dúvida nenhuma. Eram eles que tinham de cuidar de mim e não eu deles», rematou. Apesar de todas as mágoas, Márcia mantém uma relação saudável com a mãe, no entanto, revela: «Neste momento, não tenho relações com o meu pai». «Ele representa tudo aquilo que eu não quero ser para os meus filhos», rematou.