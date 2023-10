Márcia e Zé Pedro: mais do que amizade? Avião com mensagem polémica provoca reviravolta na casa!

Francisco Monteiro: «À medida que eu me fui aproximando da Márcia, as outras pessoas afastam-se de mim»

Esta manhã, um avião provocou uma reviravolta na Casa. «Zé e Márcia, o vosso amor é lindo. Portugal vê e apoia» foi a mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do país.

De forma geral, os concorrentes questionaram a mensagem.

No entanto, a mensagem não foi uma surpresa para todos. Momentos após o avião ter sobrevoado a Casa, Francisco Monteiro, Jéssica Galhofas, Francisco Vale e Palmira Rodrigues conversaram sobre o assunto e os concorrentes admitiram já ter reparado numa cumplicidade entre Zé Pedro Rocha e Márcia Soares.

«Não foi só esta noite», começou por dizer Jéssica, afirmando que os dois concorrentes têm estado mais próximos nos últimos dias. «Aquilo não é só amizade!», reforçou Jéssica. Francisco Monteiro concordou com a perspetiva de Jéssica.

Sobre o assunto, Francisco Monteiro pronunciou-se: «Ou é este registo ou é o registo completamente oposto e se é o registo completamente oposto, isto, mais uma vez, vai virar um caos», afirma no que diz respeito à sua relação com Márcia. «Há um limite em que eu vejo que as pessoas se estão claramente a aproveitar de mim», acrescenta. Com isto, Francisco Monteiro mostra-se cauteloso no que diz respeito à sua relação com Márcia, pois há momentos em que se sente rejeitado pela concorrente.