Márcia Soares vive 'dia D'! O acontecimento que está a dar que falar!

Com vestido sensual e novo visual, Márcia Soares capta todas as atenções na gala dos 31 anos TVI. Os pormenores do look

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, vive um dia especial. A protagonista do «Big Brother 2023» celebra o segundo aniversário do seu estabelecimento: «Devela Lounge Bar» e, como tal, vai celebrar esta data, ao lado de todas as pessoas que a têm acompanhado ao longo deste projeto.

O espaço esteve encerrado temporariamente , agora, está de volta! O evento que terá lugar no «Devela Lounge Bar», em Ermesinde, irá começar às 17h.

Márcia Soares partilhou, nas stories do seu Instagram, uma foto do «Devela Lounge Bar» acompanhada por: «Back Home», que significa em português: «De volta a casa».

Márcia Soares dá que falar no extra... o motivo é Francisco Monteiro!

Francisco Monteiro e Márcia Soares foram convidados do Extra deste sábado e estiveram no estúdio da TVI a comentar os últimos acontecimentos do Big Brother – Desafio Final, ao lado dos comentadores Pedro Crispim e Teresa Silva. O programa iniciou e foi visível que os dois continuam a viver um momento de picardias, tal como nos habituaram quando estavam na casa mais vigiada do País.

Flávio Furtado, o apresentador do Extra, não perdeu a oportunidade e mostrou imagens inéditas e exclusivas dos dois captadas antes das câmaras se ligarem para o direto. Márcia Soares e Francisco Monteiro aparecem muito juntos a conversarem um com o outro.

Márcia confidenciou que os dois tinham dado um abraço «para dar força um ao outro». Confrontados com a brincadeira com as imagens dos dois bem juntinhos, Márcia exclamou: «Ai eu não acredito nisto!».

Veja o vídeo