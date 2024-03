Que amor! Márcia Soares faz partilha inédita com afilhado

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023, partilhou dois vídeos deliciosos ao lado do afilhado. No primeiro registo, vemos a ex-concorrente a dar 'miminhos' ao bebé. Inicialmente, dá um beijinho ao pequeno e de seguida pede um abraço, com sucesso. A acompanhar o vídeo pode-se ler: «Que saudades deste afilhado perfeito».

No segundo registo, a terceira classificada do "Big Brother 2023" volta a pedir um abraço ao menino, mas este tem uma reação inesperada, deixando Márcia Soares às gargalhadas. Ora veja o que aconteceu: