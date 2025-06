Está na Televisão há mais de 20 anos e agora, pela primeira vez, vai apresentar o Big Brother Verão — Surpreenda-se

É já na próxima segunda-feira, dia 30 de junho, que o “Big Brother Verão” chega aos ecrãs da sua TVI. Maria Botelho Moniz será a apresentadora do formato, numa edição que promete ser muito especial.

Nuno Eiró, outro rosto bem conhecido do público, será o apresentador que lhe vai levar todas as novidades no “Big Brother Verão - Diário” e Marta Cardoso fica a cargo do “Big Brother Verão - Extra”.

Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial. Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa. Influenciadores e figuras públicas poderão fazer parte do elenco.

O Brother Verão estreia no dia 30 de junho. No dia anterior, dia 29, chega ao fim a atual edição do Big Brother 2025.

A casa mais vigiada do país vai transformar-se num autêntico refúgio de verão, onde celebridades e influenciadores serão os grandes protagonistas. Mas o clima quente não será só no sol e na piscina — o jogo vai ser igualmente intenso!

Com um cenário preparado para o espírito do verão incluindo piscina, festas, sunsets, bóias e até geleiras —, o «BB Verão» promete manter a essência competitiva do formato clássico, com nomeações difíceis, expulsões dramáticas e a habitual luta pelo título de vencedor.

Com uma dinâmica inovadora, o “Big Brother Verão” traz entradas e saídas surpreendentes.

Entre momentos de diversão e tensão, esta edição promete ser um verdadeiro misto de emoções, onde tudo pode acontecer.

Quem levará para casa o título de campeão do “Big Brother Verão”?