Mariana Pinto foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país, tendo angariado a menor percentagem de votos para se manter no jogo. Em contrapartida, Palmira Rodrigues escapou à expulsão neste frente-a-frente, tendo reunido 86% de votos do público.

Durante a gala, tinha sido salva da expulsão Márcia Soares.