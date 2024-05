Mariana Pinto faz desabafo emotivo: «Tem-me dito que não sou capaz, que não presto e que não sou boa o suficiente»

Mariana Pinto, ex-concorrente do Big Brother 2023, recorreu à conta de Instagram para fazer um desabafo emotivo. Mariana revelou que tem sofrido de ansiedade nos últimos tempos : «A minha amiga ansiedade tem-me visitado muito estes últimos tempos». A criadora de conteúdos digitais afirmou que: «Tem-me dito que não sou capaz, que não presto e que não sou boa o suficiente. Ela que me acompanha desde que sou pequenina deve conhecer-me melhor do que ninguém, certo? Ou talvez não».

Contudo, revela que tem aprendido a lidar com a ansiedade: «Tenho aprendido a contrariá-la, aos poucos. E não é tarefa fácil, mas vai-se fazendo. Hoje queria ter conteúdo incrível para vocês e, tal como ela suspeitava, não tenho. Mas tenho aqui o meu coração aberto, e umas fotos que tirei mesmo há minutos e onde me senti bonita como já não sentia há algum tempo».

No final do desabafo, Mariana Pinto escreve uma mensagem de força para todas as pessoas que passam pelo mesmo: «E por mais que a ansiedade continue a estar aqui ao meu lado e ao lado de muitos de vocês, não lhe vou permitir mais que me diga que não capaz. E espero muito que vocês façam o mesmo!!».