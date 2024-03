O emocionante abraço de Goucha a Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos!

Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos, é a convidada de hoje, dia 11 de março, do programa «Goucha». O apresentador anunciou a sua convidada através de uma publicação do Facebook.

Na partilha escreveu: "A nova vida da menina das redes sociais que inspirou o país! Marie revela todas as mudanças pelas quais passou e ainda está a passar um testemunho a não perder!".

A acompanhar esta descrição partilhou umas fotos de Marie! Contudo, houve uma que se destacou: O emocionante abraço entre os dois. Marie e Manuel Luis Goucha deixaram a Internet rendida a este momento. Este foi um abraço sentido e emocionante. Ora veja:

A convidada assiste a uma reportagem dos pais, que recordam a infância e os piores momentos da vida da filha. Recorde-se que Marie sofreu uma depressão e distúrbios alimentares.

Marie recorda os momentos mais marcantes da sua vida, nomeadamente o porquê da sua 'revolta', e do facto de sempre ter sentido falta de amor por parte dos pais. Marie explica-nos o porquê de se ter começado a vestir de forma mais extravagante, e não contém a emoção. A ex-concorrente fala da frieza que faz parte da sua educação: