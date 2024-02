Big Brother - Desafio Final: conheça o leque de nomeados desta semana!

Na gala do Desafio Final deste domingo, dia 11 de fevereiro, o Big Brother trocou as voltas aos concorrentes e as votações foram para salvar. Todos os concorrentes começaram em perigo e automaticamente nomeados.

As concorrentes mais votadas pelos colegas para salvar foram Bárbara Parada com 5 votos e Noélia Pereira com 4 votos.

Bruno Savate conquistou a liderança e, à semelhança do que aconteceu na semana passada, os concorrentes não ficaram a conhecer o leque de nomeados no final da gala.

Esta segunda-feira, na emissão especial com Cláudio Ramos, o líder Bruno Savate teve o poder de salvar um dos nomeados. O concorrente escolheu retirar Vina Ribeiro do leque de nomeados.

Posto isto, os concorrentes que estão em risco são: Ana Barbosa, André Lopes, António Bravo, Débora Neves e Patrícia Silva. A votação é para salvar e o concorrente menos votado será o próximo expulso.