Big Brother - Desafio Final: Descubra quem são os concorrentes nomeados

Sexta-feira, dia 8 de março, foi dia de nomeações. No especial com Cláudio Ramos ficámos a saber quem são os novos concorrentes nomeados. Um deles irá ser expulso na próxima gala. Relembre-se de que a gala terá lugar na segunda-feira, dia 11 de março, em vez de domingo, uma vez que será noite de eleições. Os concorrentes foram surpreendidos com o facto de terem de dar três nomes para nomear.

O Big Brother - Desafio Final está cada vez mais próximo da final. Em breve saberemos quem será o próximo participante a abandonar o jogo. Para já, conheça os novos nomeados: Noélia Pereira, Bruno Savate, André Lopes, Érica Silva e Ana Barbosa. Assim, Bárbara Parada e Vina Ribeiro estão salvas.

Vina Ribeiro obteve um passaporte para a final, por isso, estará salva até à última gala e é a primeira finalista. Recorde aqui o momento: