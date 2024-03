Pedro Crispim deixa testemunho poderoso: «Todos temos a nossa história de superação»

Pedro Crispim, o comentador do Big Brother, recorreu ai Instagram para partilhar um desabafo sobre os 'fantasmas' que a obesidade trouxe à sua vida e como os ultrapassou.

O comentador revelou que durante mais de metade da sua vida não teve convivência pacífica com o seu peso, que sempre oscilou bastante: «com 15 anos ( como já sabem ) sofri de obesidade, chegando aos 105 kg. E até muito recentemente, sentia que esse peso ainda era um fantasma, a pairar no ar, um género de “moinha”, sempre que se aproximava a hora de alguma refeição».

Felizmente, Pedro Crispim confessa que já fez as pazes com a 'comida' e que «sinto-me bonito, tranquilo na minha pele com 45 anos, gosto daquilo que vejo ao espelho, mas acima de tudo daquilo que sinto. Faz alguns anos que me libertei, iniciando um processo para me reconstruir, respeitando-me, ficando mais forte e seguro, e impermeável às observações constantes ( que todos acabam por ouvir nas suas vidas ) sobre aquilo que como, o meu peso, e sobre o meu corpo estar mais gordo ou mais magro…», acaba por revelar.

Este esforço por parte do comentador reflete-se na sua vida, «inclusive numa convivência mais tranquila e saudável com os outros». Neste comunicado confirma que aprendeu a conhecer o seu corpo «de dentro para fora, e a respeitá-lo, sem comparações».

Pedro Crispim conclui o texto, afirmando que «agora gosto de me cuidar, tiro prazer em mimar a minha pele, cozinhar alimentos que me nutram, não dispenso a ida diária ao ginásio, as massagens, e as caminhadas e corridas que me ajudam a arrumar os pensamentos ao som da minha playlist. Momentos que são só meus, onde me conheço todos os dias um pouco melhor. Este é o tempo mais bem gasto do dia, o resto em redor só correrá bem, e só terá o meu melhor, se eu próprio estiver feliz, me sentir cuidado e for grato com toda a caminhada. Amanhã o processo de amor próprio continua. Porque todos temos a nossa história de superação, certo?»