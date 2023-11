Revolução no Ranking de Popularidade. Francisco Monteiro desce e Márcia sobe

O Ranking de Popularidade do Big Brother sofreu uma grande alteração. Francisco Monteiro abandonou o pódio dos favoritos e está agora em quinto lugar, atrás de André Lopes. O primeiro lugar é neste momento ocupado por Hugo Andrade, que recebeu 70% de aprovação dos votos. A grande surpresa está em Márcia Soares, que tem uma subida expressiva e ocupa o segundo lugar dos que receberam mais aprovação do público. Joana Sobral está em terceiro lugar.

No lado oposto, Jéssica Galhofas contínua em último lugar, apenas com 25% de aprovação. Destaque para o facto de Francisco Vale e Palmira Rodrigues, ambos do grupo de Francisco Monteiro, estarem também no vermelho.

Veja aqui a lista completa:

1° Hugo 70%

2° Marcia 61%

3° Joana 54%

4° André 54%

5° Francisco Monteiro 54%

6° Iasmim 46%

7° Palmira 42%

8° Francisco Vale 32%

9° Jessica 25%