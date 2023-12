Francisco Monteiro volta a subir. Veja as novidades do Ranking de Popularidade desta semana

Hugo Andrade assegura o primeiro lugar mais uma semana. Francisco Monteiro volta a subir ao pódio dos mais gostados e ocupa a segunda posição. Márcia Soares está em terceiro lugar.

No lado oposto, Jéssica Galhofas contínua em última, tendo reunido apenas 27% da aprovação do público. Francisco Vale e Joana Sobral também estão no vermelho.

Veja aqui a popularidade semana 13:

1º Hugo 63%

2º Francisco Monteiro 62%

3º Márcia 56%

4º André 52%

5º Iasmim 49%

6º Joana 41%

7º Francisco Vale 34%

8º Jéssica 27%

Descubra o assunto que levou à grande discussão entre Jéssica Galhofas e Francisco Vale: