Os resultados do último ranking de popularidade. Veja aqui

O Instagram oficial do Big Brother revelou aquela que é a última sondagem de popularidade desta edição do reality show. Francisco Monteiro está em primeiro lugar, com 72% de aprovação do público. Hugo Andrade ocupa o segundo lugar, com 62%, e Márcia surge em terceiro com 53%.

Jéssica Galhofas é a concorrente que recebeu menos aprovação do público que participou nesta sondagem. Tem apenas 37% de aprovação.

1º Francisco 72%

2º Hugo 62%

3º Márcia 53%

4º André 45%

5º Joana 40%

6º Jéssica 37%

