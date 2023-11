Quem são os concorrentes mais e menos populares? Conheça o Ranking de Popularidade desta semana!

Francisco Monteiro conquistou esta semana o primeiro lugar no Ranking de Popularidade. O concorrente conquistou uma percentagem de 73%. Esta semana o concorrente teve vários confrontos na casa, o que poderá ter contribuído para a sua popularidade.

O segundo lugar é ocupado por Vina Ribeiro, com 69%.

A completar o pódio está Francisco Vale, com 65%, em terceiro lugar. O concorrente esteve envolvido num dos maiores conflitos da semana, o que poderá ter ditado a sua popularidade fora da casa.

O polo oposto está ocupado por Anastasiya Bondar, a concorrente que recebeu menos gostos por parte dos seguidores do Instagram do Big Brother. Reuniu apenas 23%.

Em penúltimo e antepenúltimo estão Zé Pedro Rocha e Sílvia Silva, com 27% e 35%, respetivamente. Zé Pedro esteve envolvido em várias discussões esta semana, no entanto, o público não se mostrou a favor do concorrente, na medida em que este reuniu das menores percentagens de gostos por parte do público.

Popularidade da oitava semana do Big Brother:

1º Francisco Monteiro 73%

2º Vina 69%

3º Francisco Vale 65%

4º Joana 63%

5º Palmira 58%

6º Iasmim 54%

7º Hugo 53%

8º Jéssica 52%

9º Márcia 40%

10º André 36%

11º Sílvia 35%

12º Zé Pedro 27%

13º Anastasiya 23%

Em baixo, veja o atual Ranking de Popularidade: