A escaldar! No pós-gala, Catarina Miranda arrasa Rita Oliveira: «Que és low cost, eu já percebi». Veja todas as reações

Durante discussão, Catarina Miranda diz a Sérgio: «Tenho a certeza que vou ficar no primeiro ou no segundo lugar!»

Ontem à noite, a gala do «Big Brother 2024» foi marcada por tensão, conflitos, provocações e resultou na expulsou de Catarina Sampaio, que deixou Fábio Caçador desolado. Depois, durante a cadeira quente, Catarina Miranda foi a protagonista. Após a pausa entre a gala e o pós-gala, a concorrente de Almeirim senta-se ao lado de Fábio Caçador e começa logo por fazer uma pequena provocação, dizendo que este «está de luto» e que agora talvez possa ver outra versão sua, que este goste mais, mas o concorrente de Moura diz que «ainda não está interessado em ver isso». Miranda diz que no início Fábio «a tratava super bem, e depois virou-se contra si» por causa de Catarina Sampaio, e este abana com a cabeça, mostrando discordar com a mesma.

Depois, o foco de Miranda dirige-se para Renata e acusa-a de não ter admitido o que tinha dito anteriormente sobre os olhares de Fábio Caçador que supostamente intimidam as pessoas, chamando-a de «mentirosa»: «Chega uma gala, em que está o povo todo a ver, e vocês encolhem-se... fiquei desiludida». Renata defende-se: «O Fábio tem uma forma de olhar para as pessoas que mete um bocado de medo, não tem que ser direcionado à Catarina Miranda. Acho que ele tem um olhar intenso, um olhar mais agressivo, mas a mim não me intimida nada. Às vezes, não consigo perceber o que lhe vai na cabeça», justifica.

Não tarda nada até que Miranda e Renata entram em conflito sobre André, pois Renata acha que Miranda defende tudo o que este faz até ao dia em que André dê uma opinião contrária à sua e atira: «Tu agora preferes tudo o que o André faça, no dia em que ele tiver uma atitude contrária, aí já não vais concordar tanto com o André», e avisa, «Catarina, não vais entrar nesse jogo comigo». Catarina Miranda defende-se e mostra-se «muito orgulhosa» por André ter sido salvo em primeiro.

Rita Oliveira junta-se à conversa e é arrasada por Catarina Miranda: «Está a revelar o outro lado dela... pois, afinal ela não é assim tão doce, tão queridinha como ela diz que é. É uma pessoa que não consigo confiar, tem duas caras. Ficou sentida por não ter vindo para o meu lado, no primeiro dia que chegou à casa... porque eu cheguei-a para trás. Agora, virares-te contra mim... acho que não vais ter muito sucesso, até acho que vais sair depressa. Não acrescentas nada ao jogo, a ninguém, em nenhuma dinâmica, quando falas, falas mal... e então pronto, acho que ela se devia resumir ao silêncio». Rita Miranda defende-se e critica o jogo da concorrente de Almeirim. No final, Miranda diz mesmo que acha que «é uma das melhores jogadoras de um reality show».

