Renata Andrade abre o seu coração e revela sentimentos por Arthur Almeida: «Eu acho-lhe um bocadinho de piada»

«A minha estadia na casa é um bocado reflexo daquilo que é a minha vida»

Renata Andrade foi a concorrente expulsa na gala de domingo, dia 19 de maio. Como tal, a ex-concorrente marcou presença no «Dois às 10». Nesta conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Renata falou da motivação que a levou a inscrever-se no programa, sobre Arthur Almeida, de quem a ex-concorrente esteve bastante próxima dentro da casa e sobre os seus objetivos profissionais.

A última expulsa da casa do Big Brother começa por confessar: «Sou uma pessoa muito feliz, tive uma vida muito feliz com altos e baixos e acho que a minha estadia na casa é um bocado reflexo daquilo que é a minha vida. Tento dar-me bem com toda a gente, claro que isso não funciona com todos, não é? Mas no fundo acho que sou uma pessoa feliz».

Renata partilha os motivos que a levaram a inscrever-se nesta experiência: «Inscrevi-me um bocado na desportiva. Quando realmente me chamam, na primeira vez, se calhar não é tão na brincadeira, mas acho que me inscrevo principalmente para me dar a conhecer. Acho que esse foi o meu maior objetivo e abrir portas para o meu lado profissional». E, acrescenta: «Foi como eu imaginei que ia ser. Eu sei como é que sou, tenho sempre de dizer alguma coisinha e eu já sabia que ia ser assim lá dentro. Não me desiludi em relação à minha pessoa e à experiência. Nunca faltei ao respeito a ninguém».

Durante a conversa, Cláudio Ramos puxa o tema: Arthur Almeida. O comentador atira: «imagina que o Arthur te liga a convidar para irem jantar», depois de a ex-concorrente ter tido que não gostava de forçar encontros, pois prefere que o amor apareça na sua vida de forma mais natural. À qual Renata responde: «Ai se calhar vou! Ma aí já esbarrei nele».

Cristina Ferreira afirma: «Tu gostas mesmo do Arhur...» e Renata confessa: «Eu acho-lhe um bocadinho de piada. Quando ele entrou eu disse 'mas quem é que é esta pessoa que vem para aqui e só se ri, só canta. Para mim foi na prova dos pincéis (que percebeu que achava graça ao concorrente) que a gente tinha de dar as mãos».

Renata Andrade fala sobre os casais na casa e dá a sua opinião sincera sobre as relações de João Oliveira e Carolina Nunes e de Daniela Ventura e David Maurício. Ora veja:

