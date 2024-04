Ricardo Pereira e Joana Schreyer abraçam novo desafio profissional: «Tornar possível o impossível»

O casal de ex-concorrentes do Big Brother, Ricardo Pereira e Joana Schreyer, conheceram-se e apaixonaram-se no «Big Brother 2021», que decorreu nesse mesmo ano e desde aí nunca mais se largaram, estando juntos até hoje, há cerca de dois anos.

Hoje em dia o casal tem uma nova profissão e aventuram-se na organização de casamentos. A empresa chama-se: "Sim, Aceito".

No anúncio deste novo projeto, pode-se ler na descrição:

«No dia em que celebramos as nossas bodas de chocolate, 5 meses, lançamos também a nossa empresa. A “Sim, Aceito” foi uma ideia que nasceu durante a preparação do nosso grande dia. Tivemos a ajuda de profissionais incríveis e surgiu na nossa cabeça a questão do porquê de não sermos nós também a ajudarmos outras pessoas a proporcionar o seu grande dia tal e qual como idealizaram, a realizar sonhos, tornar possível o impossível.

E hoje aqui estamos nós, a contar-vos a grande novidade, somos Organizadores de Casamentos. E tornar um dia único e mágico para os nossos noivinhos tornou-se o nosso maior compromisso».