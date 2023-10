Rogério Parrot foi o segundo concorrente a abandonar a casa do Big Brother, sendo expulso com 62% de votos do público. Esta foi noite de dupla expulsão e no início da gala Dulce Pinto foi a primeiro concorrente a abandonar o jogo.

Já Joana Sobral, André Lopes e Iasmin Lira também estiveram a votação durante a última semana, no entanto, acabaram por permanecer na casa, por vontade do público.