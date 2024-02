O Big Brother é soberano: Concorrentes sancionados por desrespeitarem a prova semanal. Saiba tudo!

As primeiras reações da Casa após a sanção do Big Brother! Veja as imagens

A noite desta quinta-feira ficou marcada por boas e más notícias. Para além da salvação de um dos concorrentes nomeados, André Lopes, o Big Brother decidiu também sancionar o grupo, por terem desrespeitado a tarefa semanal, não cumprindo os objetivos propostos.

«Quando entram na minha casa aceitam as regras e uma das regras é encararem com toda a seriedade e responsabilidade as provas que vos proponho diariamente. A tarefa semanal é um dos desafios mais importantes e um dos pilares deste jogo. Prova disso é o facto do vosso orçamento semanal para compras depender de serem ou não bem sucedidos», começou por referir.

O soberano acrescentou: «Esta semana sobre a forma como encararam os desafios que vos lanço há muito a dizer, mas há também muito para ver», afirmou, confrontando depois o grupo com o sucedido. «Ficou claro nestas imagens que a falta de empenho de alguns pôs o empenho dos restantes em causa e comprometeu naturalmente o sucesso da tarefa», reiterou.

«A forma leviana como encararam o desafio levou-me a tomar uma decisão: O vosso desafio falhou, como tinham apostado 50% ainda sobram outros 50%, mas eu não vou ficar por aqui. As imagens que vimos foram da última madrugada, mas durante o dia de hoje testemunhei outros momentos em que o grupo continuou a encarar a prova de forma descomprometida e irresponsável», sublinhou o anfitrião.

Assim, o Big Brother anunciou: «Decidi confiscar 50% dos 50% que vos restavam na alfândega do BB. Ou seja, sobram-vos nada mais nada menos do que 25% do orçamento semanal para a próxima semana. Podem regozijar-se, são 62,5 BB's, os outros ficam confiscados na minha alfândega».

«Ao longo da próxima semana vou estar atento ao vosso empenho. Se se entregarem à tarefa eu desbloqueio, ou não, esse valor. Sublinho, só no fim da próxima semana. Porque estão num jogo, por uns pagam todos e como já sabem, temos pena, a vida não é justa. Disse», rematou o soberano.

Em causa, recorde-se, está o facto de Ana Barbosa, António Bravo e Érica Silva terem combinado boicotar a tarefa semanal, com o objetivo de criar reações nos colegas, situação que acabou apenas por ser levada a cabo por Ana e António, Érica não participou.

Os dois concorrentes envolvidos explicaram depois que pensavam que a prova já estava perdida e o impacto não seria muito. Contudo, o grupo não gostou, sobretudo Noélia Pereira que se mostrou mais exaltada com esta atitude, bem como o líder, Bruno Savate. Veja as reações em baixo: