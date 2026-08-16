Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Foram protagonistas de uma das histórias de amor mais memoráveis da televisão portuguesa. Sérgio Vicente e Verónica Moreira conheceram-se no “Big Brother”, apaixonaram-se à frente das câmaras e conquistaram rapidamente o carinho dos espectadores.

A relação nasceu durante uma das primeiras edições “Big Brother” e tornou-se um verdadeiro fenómeno mediático. O interesse do público foi tal que o casal acabou por dar um passo importante já fora da casa mais vigiada do país: o casamento foi transmitido em direto pela TVI, num momento que ficou gravado na memória de muitos portugueses.

Dessa relação nasceu Beatriz, a única filha em comum do casal. A jovem já ultrapassou os 20 anos e continua a despertar a curiosidade dos fãs que acompanharam o percurso dos pais. Numa das suas aparições televisivas, Manuel Luís Goucha chegou mesmo a comentar uma fotografia da jovem, afirmando que é "a cara chapada da mãe".

Apesar do conto de fadas vivido sob os holofotes, a relação entre Sérgio e Verónica não resistiu ao passar dos anos. O casal acabou por seguir caminhos diferentes, encerrando uma das histórias mais mediáticas associadas aos primeiros reality shows em Portugal.

Atualmente, Sérgio Vicente construiu uma nova vida familiar. Além de Beatriz, é pai de Sérgio, fruto de uma relação anterior, e também de Nicole e Vitória, nascidas da sua atual relação.

Passados mais de 25 anos desde que entraram na casa do Big Brother e conquistaram o país, Sérgio e Verónica continuam a ser recordados como um dos casais mais emblemáticos da história dos reality shows portugueses.

Percorra a galeria e descubra como estão hoje Sérgio Vicente e Verónica Moreira.



