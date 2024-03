Sofia Sousa celebra aniversário no outro lado do oceano: «Aproveita o teu dia nessa cidade maravilhosa!»

Sofia Sousa, a vencedora do «Desafio Final 3», celebrou 35 anos, na passada terça-feira, dia 12 de março. A ex-concorrente do reality show celebrou o seu aniversário na cidade carioca! Rio de Janeiro foi o destino escolhido por Sofia Sousa para festejar esta data especial.

Sofia Sousa partilhou uma sequência de fotos no Café du Centre Leblon, no Rio de Janeiro e escreveu "Happy birthday toooooooooo MEEEEEEEE!", na descrição.

Nas fotos podemos ver várias fotos de Sofia, bem como, fotos da comida e bebida! Que bom aspeto! Veja a partilha completa, aqui:

De recordar que Sofia Sousa saltou para as luzes da ribalta em 2013, ao participar na Casa dos Segredos 4. Desde essa altura que se tornou numa das mais populares concorrentes dos reality shows da TVI. Mais tarde participou ainda no Desafio Final 3, que venceu, e no Big Brother- Duplo impacto, onde ficou em quarto lugar.

Aproveite e veja o momento no «Big Brother - Duplo Impacto», em que a vencedora do «Desafio Final 3» fica revoltada com os comentários de Sandrina: