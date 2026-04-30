Poucos sabem, mas o primeiro Big Brother em Portugal teve algo que mais nenhum no Mundo teve

O primeiro Big Brother português estreou-se em setembro de 2000 e mudou para sempre a história dos reality shows do nosso País. No entanto, há um pequeno detalhe que o distingue de todos os outros: o genérico icónico que nunca mais foi replicado.

Recentemente, a música de abertura do primeiro Big Brother em Portugal começou a ser replicada nas redes sociais e rapidamente viralizou.

«Facto engraçado: este som épico é da banda sonora do G.I.Jane e há pouca (ou nenhuma) informação sobre como foi parar à abertura do primeiro Big Brother português. Noutros países, a abertura era apenas o hino do programa (que em Portugal foi interpretado pelos Delfins, na versão "Vive")», começou por revelar uma internauta.

Pode recordar aqui o sucesso em questão:

O grande vencedor da primeira edição do Big Brother em Portugal foi Zé Maria. Recorde-o aqui: