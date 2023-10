Amizade por um fio? Vina e Jéssica põem os pontos nos i’s e acabam por entrar em confronto!

Vina Ribeiro abriu-se com Jéssica Galhofas e explicou o que a tem incomodado em relação à colega. «Sinto-me pouco enaltecida por ti», começou por dizer. A concorrente explicou que tem sentido pouco apoio por parte da colega e em contrapartida tem sido um apoio para Jéssica.

Jéssica acabou por se defender dizendo: «Também te disse coisas boas durante a semana», no entanto, Vina reforça que a sensação que a concorrente tem passado é outra. «Passas a sensação que não te apoiei», reforçou.

A conversa continuou e Vina tentou abrir os olhos à colega: «Há respostas que dás que afastam as pessoas», disse-lhe, tentando alertá-la para a forma com que lida com as pessoas.

«Tu és uma pessoa muito importante para mim aqui», disse Vina a Jéssica, justificando o porquê de querer esclarecer o conflito com a colega.

Jéssica acabou por não se mostrar completamente aberta aos conselhos de Vina, insistindo em não entender a visão da colega acerca de si: «Não estou a perceber!», afirmou diversas vezes durante a conversa.