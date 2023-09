Primeira manhã na casa e já há conflito! Tensão logo pela manhã: «Achei uma atitude arrogante...»

A manhã começou com o primeiro conflito na casa do Big Brother. Os dois protagonistas do conflito foram Francisco Vale e Vina Ribeiro, que coabitam no Anexo. Os concorrentes entraram em discórdia depois de Vina Ribeiro não concordar com o facto de vários concorrentes terem comido os alimentos que deixaram na cozinha, inclusive Francisco Vale. O concorrente não concordou com a posição da colega ao opor-se à atitude deste e afirmou que, para si, o confronto por parte desta foi «uma atitude arrogante».

Francisco Vale e Vina Ribeiro prolongaram o conflito e os ânimos acabaram por se exaltar, pela primeira vez, no Anexo.

«Ninguém manda em mim», proferiu o concorrente, impondo-se perante a colega que critica a sua atitude. A concorrente acabou por manter a sua ideia e reforçou que não foi inteligente os colegas terem comido os alimentos que deixaram na cozinha.

A discussão evoluiu com várias trocas de ideias entre os dois concorrentes, que acabaram por colocar a casa a ferver na primeira manhã no Big Brother. «Ele queria me atiçar», afirmou Vina Ribeiro, referindo-se já a outra situação em que a atitude de Francisco Vale não a agradou. A certo ponto, os concorrentes entraram num conflito aceso e acabaram por protagonizar minutos tensos dentro do Anexo.

