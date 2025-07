Este é o motivo que levou à mudança da 'Voz' do Big Brother: a explicação mais desejada

O Big Brother mudou de Voz nesta edição do Big Brother Verão e muito se fala sobre esta nova identidade. E há uma explicação para a mudança da Voz do anfitrião da casa mais vigiada do País, esta edição de Verão.

«A TVI esclarece que a voz do Big Brother é uma das peças centrais na identidade do programa — define regras, cria tensão, guia os concorrentes e reforça a ligação com o público. Nesta edição de Verão, damos voz a uma nova etapa da competição: uma mudança pensada para renovar a experiência e acompanhar o espírito desta edição especial», explicou o canal de televisão.

A nova voz da casa do Big Brother

O Big Brother Verão trouxe grandes novidades e até a voz da casa é diferente! Depois de uma intensa edição do Big Brother 2025, o Big tirou umas férias, mas deixou uma surpresa para os novos inquilinos: uma nova voz amiga na casa.

O dono da casa mais vigiada do País tem uma nova identidade. «Esta noite muda tudo, até a minha Voz».

«Vai ser tudo maravilhoso», considerou Maria Botelho Moniz, que também ela se estreia como apresentadora principal do formato. «Estamos os dois a começar de várias formas», desvendou ainda a Voz do Big Brother Verão.

Rapidamente surgiram várias teorias na Internet sobre a identidade do «novo Big» e o nome mais referido foi o de Renato Duarte, o infiltrado do Dilema. O comunicador fez questão de recorrer às redes sociais para falar sobre o assunto.

«Como já recebi algumas mensagens a perguntar a mesma coisa, venho aqui esclarecer que não, não sou a voz do 'Big Brother'. Pelo visto, mudou e, ao que parece, tem uma voz parecida com a minha, mas não sou eu», garantiu.