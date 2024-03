Francisco Monteiro reage a comentário de Bruno Savate: «Diz muito sobre ele»

Bruno Savate foi o convidado de hoje no programa 'Goucha'. Nesta conversa, Bruno Savate, o vencedor do Big Brother Desafio Final, comparou o seu jogo com o de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023.

Savate confessa que tem um jogo mais de estratégia, já Zaza um jogo mais de impulso: «Eu sou mais de tática, sou um jogador de estratégia. O Francisco Monteiro é mais de impulso… Faz-me lembrar quando eu era mais novo, quando entrei no meu primeiro reality show».

Ao ver esta afirmação no Instagram da TVI, Zaza reagiu e comentou: «Ver o melhor dizer que outro concorrente é melhor diz muito sobre ele».

Veja a partilha completa aqui: