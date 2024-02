Momentos de tensão na gala: Bruno Savate provoca André Lopes com uma fralda

Débora Neves revoltada com atitude de Barbosa: «Não me respeitou»

Bruno Savate implacável com Érica Silva: «Explodiste a bomba e fizeste com que a Débora se passasse»

A casa está ao rubro! A última gala do Big Brother - Desafio Final foi marcada por momentos de tensão entre concorrentes. Bruno Savate e André Lopes protagonizaram um momento de discussão. Tudo começou quando Bruno Savate entregou uma fralda a André Lopes, chamando-lhe "bebé".

O apresentador Cláudio Ramos começou por questionar Savate se Érica Silva é venenosa, ao que o concorrente responde: «A Érica é uma excelente jogadora, é o que eu tenho a dizer». Foi neste momento que o concorrente aproveitou para virar a conversa para André Lopes, tecendo comentários acerca do mesmo.

«O André diz que isto não é os jogos olímpicos, mas isto também não é o infantário. Como ele me atribuiu de paralímpico, eu atribuo aqui ao André o bebé e trago-lhe uma fralda», afirma Bruno. Posto isto, André responde: «não vou dar palco ao Savate»

Savate não poupou também os outros participantes. Além do André, também entrou em confrontos com Érica Silva, com Ana Barbosa e ainda com o concorrente expulso da noite, António Bravo.

Este não foi o único confronto. Confira aqui o resumo das discussões entre os concorrentes da última semana e a reação dos concorrentes a essas imagens.

