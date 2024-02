O rasgão da discórdia. Ana Barbosa e Débora Neves em novo confronto sobre o casaco estragado

Bruno Savate implacável com Érica Silva: «Explodiste a bomba e fizeste com que a Débora se passasse»

Débora Neves e Ana Barbosa estão em clara rutura e a prova disso são os mais recentes confrontos na cadeira quente que aconteceu após a gala desta terça-feira do Big Brother – Desafio Final. O casaco rasgado de Débora Neves foi tema de discussão entre os concorrentes e voltou a gerar discórdia na casa.

Esta peça de roupa tem um valor sentimental para Débora Neves, uma vez que foi um presente oferecido pelo irmão. Ana Barbosa defendeu-se e afirma não ter desvalorizado esse sentimento, ainda que considere que a reação da colega tenha sido exagerada: «achei que a situação estava a ser muito martirizada e estava sempre a tocar no mesmo assunto. Causa-me fastio até ter chegado a um ponto em que me enervei». Débora Neves não demora a responder: «triste fiquei eu quando ela gozou com a minha cara, falou alto e ironizou».

A discussão sobre o tema não demorou até começar a ferver novamente. Outros concorrentes juntaram-se para dar uma opinião e surge uma nova discórdia entre Bruno Savate e Érica Silva. «Tu é que não te preocupaste com a casa. Explodiste a bomba e fizeste com que a Ana Barbosa se passasse da cabeça com a Débora mais uma vez», acrescenta Savate.

«O que mais me choca aqui é ninguém pegar na forma como a Ana falou comigo», afirma Débora Neves. Bárbara Parada junta-se à conversa e revela que também já usou o casaco da concorrente: «Tenho quase a certeza de que não o rasguei». A situação continua sem um culpado e a casa mantém-se dividida. «Estão a atacar a Débora por ter dito que lhe rasgaram o casaco e a desculpar a atitude que a Ana Barbosa teve», reforça Bruno Savate.

Bárbara Parada acrescenta que também rasgou uma peça de vestuário de Ana Barbosa: «Ana digo-te diretamente que estou a usar o teu blazer e rasguei-o, desculpa».

Para averiguar a situação, o Big Brother pediu que se mostrassem as provas do crime. Veja aqui o momento em que a mala de Débora Neves é aberta e o estrago do casaco é mostrado a todos.