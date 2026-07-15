Sem que ele saiba, mulher de Boris Carvalho quebra o silêncio e deixa forte indireta nas redes sociais

Sara Jesus Carvalho recorreu às redes sociais para elogiar a postura do marido no reality show da TVI e garantiu que o concorrente se tem destacado pela alegria, amizade e boa disposição.

Boris Carvalho continua a dar que falar dentro da casa do ‘Big Brother Verão’ e, cá fora, conta com o apoio incondicional da mulher. Esta segunda-feira, Sara Jesus Carvalho recorreu às redes sociais para deixar uma sentida mensagem ao marido, com quem está casada há 18 anos e de quem tem dois filhos.

Na publicação, a companheira do concorrente fez questão de destacar a forma como Boris tem encarado a experiência no reality show da, defendendo que há várias maneiras de jogar e que nem todas passam pelo conflito.

«Num jogo como o Big Brother, existem muitas formas de jogar. Jogar nem sempre é ter raiva. Jogar nem sempre é odiar, falar mal, discutir, criar conflitos ou despertar sentimentos negativos nos outros. Também é jogar plantar amor, amizade, alegria, ânimo e união», começou por escrever.

Sara Jesus Carvalho sublinhou depois as qualidades que, na sua opinião, o marido tem demonstrado desde que entrou na casa mais vigiada do país: «O Boris planta alegria. Planta animação. Planta amizade. Leva divertimento à casa e consegue relacionar-se com diferentes pessoas sem precisar de magoar, humilhar ou destruir ninguém para se destacar», afirmou.

A companheira de Boris Carvalho terminou a mensagem com uma reflexão sobre o impacto que o concorrente tem tido no programa: «Num mundo onde tantas vezes o conflito faz mais barulho, espalhar alegria também é deixar uma marca. E o Boris está a deixar a dele», garantiu.

A publicação rapidamente mereceu a atenção dos seguidores, que deixaram várias mensagens de apoio ao concorrente e elogiaram a bonita declaração da mulher.

Enquanto continua a viver a experiência do ‘Big Brother Verão’, Boris Carvalho sabe que, fora da casa, conta com uma das suas maiores apoiantes. E a mensagem de Sara Jesus Carvalho não deixa dúvidas: independentemente do rumo do jogo, o concorrente já conquistou o orgulho da família pela forma como tem vivido esta aventura televisiva.