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Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado

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Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado - Big Brother

Dentro da casa do Big Brother Verão, Boris promete mostrar o seu lado mais competitivo. Cá fora, descobrimos a vida do concorrente, marcada por um casamento feliz, dois filhos e um círculo de amigos muito próximo.

Boris é um dos concorrentes do Big Brother Verão 2026 e promete dar muito que falar dentro da casa mais vigiada do país. Aos 37 anos, o mergulhador profissional de Leiria garante que não entrou no reality show para passar despercebido, mas há uma faceta da sua vida que já conquistou a admiração de muitos: a estabilidade da sua relação amorosa.

Fora da televisão, Boris vive uma autêntica história de amor com Sara Carvalho, com quem mantém uma relação há quase duas décadas. O casal está casado há mais de 17 anos e construiu uma família sólida, sendo pais de dois filhos: um rapaz e uma rapariga.

Nas redes sociais, é frequente verem-se momentos de cumplicidade entre os dois, bem como registos em família que refletem a forte união que os caracteriza. Entre viagens, celebrações e o dia a dia, Boris e Sara mostram que o companheirismo continua a ser a base da relação, mesmo passados tantos anos.

Agora, com a participação no Big Brother Verão, Boris enfrenta um dos maiores desafios da sua vida, permanecendo afastado da mulher e dos filhos durante várias semanas. Ainda assim, a família promete ser uma das suas maiores motivações ao longo da aventura.

Mergulhador profissional, Boris trabalha em operações subaquáticas de elevado risco em barragens, navios e obras marítimas. Define-se como uma pessoa extrovertida, frontal e extremamente competitiva, características que acredita que poderão fazer a diferença no jogo.

Mas a vida de Boris vai muito além da televisão e da sua profissão. Ao longo dos anos, construiu um percurso marcado pela dedicação à família, sem descurar os momentos de lazer e convívio. Nas redes sociais, é possível encontrá-lo rodeado de amigos, em jantares, festas, viagens e outras ocasiões especiais, revelando um lado descontraído e sociável.

As publicações mostram ainda um homem muito ligado aos seus, que faz questão de celebrar as datas importantes ao lado da mulher, dos filhos e do seu círculo de amigos. Entre aventuras em família e momentos de diversão, Boris transmite a imagem de alguém que valoriza as relações pessoais e os laços que foi construindo ao longo da vida.

Agora, resta saber se a força que demonstra na vida profissional, a estabilidade do casamento com Sara Carvalho e o apoio da família e dos amigos serão suficientes para o ajudar a conquistar o público e chegar longe nesta edição do Big Brother Verão.

Temas: Boris Casamento Amigos Família

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