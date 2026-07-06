Concorrente do Big Brother Verão casou-se aos 19 anos. Veja como mudou em 18 anos

Depois de surpreender os portugueses com a sua irreverência na casa do Big Brother Verão 2026, Boris volta a dar que falar, desta vez por um motivo bem diferente. Vieram a público imagens do casamento do concorrente, celebrado quando tinha apenas 19 anos, que revelam uma história de amor com quase duas décadas.

Boris, de 37 anos, foi um dos concorrentes que mais deu nas vistas desde o primeiro dia do reality show da TVI. Além da profissão pouco comum, mergulhador em águas de alto risco, o concorrente protagonizou um dos momentos mais insólitos da estreia ao esquecer-se das câmaras e andar completamente nu pela casa.

Agora, a atenção vira-se para a sua vida pessoal. Nas redes sociais foi partilhado um vídeo com imagens do casamento de Boris e Sara Carvalho, acompanhado por uma emotiva homenagem ao casal, que celebra 18 anos de casamento.

«Por trás do Boris que vemos na casa, existe uma história bonita. Namoram desde os 17 anos. Casaram quando ele tinha 19 e ela 20. Hoje celebram 18 anos de casamento», pode ler-se na publicação.

A mensagem destaca ainda o percurso que construíram juntos ao longo dos anos. «Juntos construíram muito mais do que uma história de amor: construíram uma família. São pais do Gabriel e da Letícia, os maiores tesouros desta caminhada. Entre desafios, conquistas, risos e aprendizagens, continuam a escolher-se todos os dias.»

A homenagem termina com uma mensagem de felicitações ao casal. «Num mundo onde tudo parece tão rápido, eles mostram que o amor também se faz de amizade, respeito, cumplicidade e compromisso. Parabéns, Boris e Sara. Que este seja apenas mais um capítulo de uma história que continua a inspirar quem a conhece.»

As imagens do casamento mostram um Boris muito diferente daquele que os telespectadores conhecem atualmente. Veja as imagens no vídeo.

Enquanto Boris continua a viver a experiência do Big Brother Verão dentro da casa mais vigiada do país, a mulher, Sara Carvalho, tem despertado a atenção dos fãs cá fora. Nas redes sociais, a mulher do concorrente recebe frequentemente elogios.