Confrontado com toda a polémica, Boris revela conversa com Sara: «Dava espaço para outras interpretações»

Boris foi um dos grandes protagonistas do Big Brother Verão e terminou a aventura em segundo lugar, atrás de Sara. Apesar da felicidade pelo resultado e por ver a colega conquistar a vitória, o concorrente não esconde que sai da experiência com sentimentos contraditórios.

Durante a participação no reality show, algumas das suas atitudes com outras mulheres deram origem a interpretações e críticas cá fora. Joana e Vanessa estiveram no centro de duas das situações mais comentadas e, do lado de fora, Sara, a sua mulher, acabou também inevitavelmente envolvida na polémica.

Agora, no Dois às 10, Boris revisitou esses momentos e admitiu que há imagens que, vistas de fora, podem realmente assumir outra leitura.

«Dava espaço para outras interpretações?»

Foi Cristina Ferreira quem colocou Boris perante uma das questões mais delicadas da entrevista: se algumas das suas atitudes com outras mulheres não poderiam ter dado espaço a interpretações diferentes.

O concorrente acabou por reconhecer que sim.

«Vendo as imagens, sim… Dava espaço para outras interpretações», admitiu Boris, numa reflexão sobre comportamentos que, enquanto esteve dentro da casa, não terá encarado da mesma forma.

O ex-concorrente explicou que nunca sentiu que Joana estivesse atraída por si e que, da sua perspetiva, nunca existiu espaço para que a relação entre ambos ultrapassasse a amizade. No entanto, quando Joana regressou à casa e algumas das suas atitudes começaram a ser interpretadas de outra forma, Boris percebeu que a situação poderia estar a ganhar uma dimensão diferente cá fora.

A polémica que chegou até Sara

Se Boris teve de lidar com os comentários do público, Sara viveu a situação de uma perspetiva completamente diferente.

Cristina Ferreira recordou que, por muito que Sara confiasse no marido, seria difícil imaginar que algumas das imagens que viu na televisão não lhe tivessem causado desconforto.

Boris garantiu, contudo, que nunca teve intenção de faltar ao respeito à mulher.

«Eu não lhe ia falhar», afirmou.

Depois de sair do programa, o concorrente teve uma conversa com Sara sobre tudo o que tinha acontecido. E, apesar de a mulher lhe ter garantido que nunca duvidou dele porque o conhece, também admitiu que algumas imagens lhe causaram desconforto.

Sara, que Boris descreve como alguém que sempre o defendeu, conseguiu separar aquilo que conhecia do marido daquilo que via transmitido na televisão. Ainda assim, reconheceu que determinadas situações “não ficavam bonitas” quando observadas de fora.

«A mim não me resolve o que tu fizeste»

Foi precisamente neste ponto que Cristina Ferreira foi mais crítica.

A apresentadora confrontou Boris com a ideia de que a justificação de que “eu sou mesmo assim” não seria suficiente para resolver o impacto que determinados comportamentos poderiam ter causado na mulher.

«A mim não me resolve o que tu fizeste», afirmou Cristina.

Para a apresentadora, Boris deveria ter tido uma maior consciência do sofrimento que algumas das situações poderiam provocar em Sara, sobretudo tendo em conta que as imagens acabaram por levar muitas pessoas a questionar a relação dos dois.

Boris ouviu as críticas e acabou por reconhecer que, depois de ver tudo de fora, consegue compreender melhor algumas das reações.

Vanessa: amizade ou algo mais?

Outra das relações que marcou o percurso de Boris na casa foi a amizade com Vanessa.

A proximidade entre os dois foi alvo de comentários e acabou por gerar tensão dentro do programa. Cláudio Ramos foi direto na análise e colocou Boris perante a possibilidade de Vanessa ter desenvolvido sentimentos por ele, mas de os ter escondido por saber que a relação não seria possível.

Boris rejeitou essa interpretação.

Para o concorrente, Vanessa foi sempre “um porto seguro” e a relação entre os dois nunca passou de uma amizade.

Ainda assim, admite que a situação acabou por pesar-lhe emocionalmente. Tanto que, depois de tudo o que aconteceu, confessou que ia para os diretos “com o coração nas mãos”, consciente de que a amizade tinha passado a ser um dos temas mais comentados cá fora.

Sobre o momento em que Vanessa chorou depois do afastamento entre os dois, Boris apresentou outra leitura: acredita que a colega ficou emocionada por sentir que ambos estavam a ser injustiçados por toda aquela situação.

«Fico triste por ter ficado associado a estas situações»

Apesar de reconhecer que algumas imagens podem ser interpretadas de outra forma, Boris não esconde que ficou magoado com a imagem que acabou por ficar associada ao seu percurso.

O concorrente garante que ficou particularmente triste por ver o seu comportamento ser relacionado com situações que, segundo a sua versão, nunca tiveram a intenção que lhes foi atribuída.

Ao mesmo tempo, confessa estar feliz com a forma como tem sido recebido pelas pessoas desde que deixou a casa.

«A minha família é tudo para mim»

No final da entrevista, o lado mais emocional acabou por vir ao de cima.

Ao recordar a sua experiência na Curva da Vida, Boris não conseguiu esconder as lágrimas ao falar da família. O concorrente admitiu que fica triste por sentir que, de alguma forma, a sua participação no reality show acabou por “beliscar” aquilo que considera mais importante.

A preocupação com o impacto que teve nos seus familiares e, sobretudo, em Sara, acabou por pesar-lhe.

«A minha família é tudo para mim», afirmou.

E foi precisamente a família que acabou por lhe proporcionar um dos momentos mais emocionantes da entrevista. Boris foi surpreendido com uma mensagem em vídeo dos filhos e não conseguiu conter as lágrimas.

«Isto é a minha vida (…) não me imagino a viver sem eles», confessou, deixando claro que, apesar de todas as polémicas, críticas e interpretações que marcaram a sua passagem pelo Big Brother, há uma coisa que permanece acima de tudo: a família.