Avião para Boris e Joana agita a casa: Esta foi a mensagem que deixou todos em alvoroço

Um novo avião voltou a sobrevoar a casa do Big Brother Verão e, desta vez, deixou os concorrentes — e também os telespectadores — completamente intrigados. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, gerou um autêntico clima de confusão, já que ninguém conseguiu perceber ao certo o seu significado.

Na faixa podia ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A mensagem foi imediatamente analisada pelos concorrentes, que tentaram decifrar o seu conteúdo. No entanto, a expressão utilizada e a forma como estava escrita levantaram ainda mais dúvidas, sem que ninguém conseguisse chegar a uma conclusão.

Além da dificuldade em interpretar a frase, também ficou por esclarecer quem terá enviado o avião. Dentro da casa, surgiram várias teorias, mas nenhuma delas permitiu dissipar o mistério.

Apesar da incerteza em torno da mensagem, o impacto em Boris foi evidente. O concorrente mostrou-se bastante preocupado com a possibilidade de o avião estar relacionado com a imagem que está a passar para o exterior e confessou recear a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa.

O concorrente ficou tão abalado que chegou mesmo a admitir a hipótese de desistir do programa, receando estar a prejudicar a sua vida pessoal.

Já Joana também não escondeu a emoção. A concorrente acabou por se emocionar após a passagem do avião, admitindo sentir-se confusa com o teor da mensagem e sem conseguir perceber a quem se destinava verdadeiramente a crítica.

Enquanto isso, os restantes habitantes da casa continuaram a trocar opiniões, tentando interpretar uma mensagem que, até ao momento, permanece envolta em mistério.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as reações.