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Depois da aproximação a outra concorrente, mulher de Boris quer fazer chegar mensagem ao marido

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Depois da aproximação a outra concorrente, mulher de Boris quer fazer chegar mensagem ao marido - Big Brother
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Casado há 18 anos causa polémica devido à proximidade a concorrente. Agora a mulher quer enviar um avião para a casa.

O avião enviado para Boris Carvalho continua a dar que falar dentro e fora da casa do ‘Big Brother Verão’. Depois de a mensagem ter provocado surpresa entre os concorrentes e alimentado várias especulações, a equipa do participante decidiu quebrar o silêncio.

Através das redes sociais, a Team Boris esclareceu que não teve qualquer participação na iniciativa e fez questão de afastar qualquer associação ao avião que sobrevoou a casa mais vigiada do país: «O avião que passou não foi da nossa parte. A Team Boris não organizou, nem teve qualquer envolvimento nesse avião. O nosso único objetivo é apoiar o Boris de forma positiva, respeitosa e unida. É nisso que continuaremos focados até ao fim. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que não associem à Team Boris iniciativas que não são da nossa responsabilidade», pode ler-se na nota partilhada.

Mulher de Boris quer esclarecer tudo

Pouco depois, a equipa revelou que Sara, mulher de Boris Carvalho, está a tentar enviar um novo avião para que o concorrente saiba que a família nada teve a ver com a polémica mensagem: «A nossa Sara está a tentar enviar um avião para informar que nem ela, nem a família, nem a Team Boris tiveram qualquer envolvimento nessa mensagem. Infelizmente, já não existem vagas para hoje, mas ela vai tentar que o avião siga amanhã, para que este esclarecimento chegue ao Boris», explicaram.

Na mesma publicação, a equipa voltou a reforçar que Sara continua a apoiar incondicionalmente o marido e lamentou as associações feitas nas redes sociais: «Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que não sejam feitas associações sem fundamento. A nossa Sara ama o Boris. Ainda ontem o demonstrou na TV! O Boris é único também!», concluíram.

 

Saiba mais: Avião para Boris e Joana agita a casa: Esta foi a mensagem que deixou todos em alvoroço

Um novo avião voltou a sobrevoar a casa do Big Brother Verão e, desta vez, deixou os concorrentes — e também os telespectadores — completamente intrigados. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, gerou um autêntico clima de confusão, já que ninguém conseguiu perceber ao certo o seu significado.

Na faixa podia ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A mensagem foi imediatamente analisada pelos concorrentes, que tentaram decifrar o seu conteúdo. No entanto, a expressão utilizada e a forma como estava escrita levantaram ainda mais dúvidas, sem que ninguém conseguisse chegar a uma conclusão.

Além da dificuldade em interpretar a frase, também ficou por esclarecer quem terá enviado o avião. Dentro da casa, surgiram várias teorias, mas nenhuma delas permitiu dissipar o mistério.

Apesar da incerteza em torno da mensagem, o impacto em Boris foi evidente. O concorrente mostrou-se bastante preocupado com a possibilidade de o avião estar relacionado com a imagem que está a passar para o exterior e confessou recear a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa.

O concorrente ficou tão abalado que chegou mesmo a admitir a hipótese de desistir do programa, receando estar a prejudicar a sua vida pessoal.

Já Joana também não escondeu a emoção. A concorrente acabou por se emocionar após a passagem do avião, admitindo sentir-se confusa com o teor da mensagem e sem conseguir perceber a quem se destinava verdadeiramente a crítica.

Enquanto isso, os restantes habitantes da casa continuaram a trocar opiniões, tentando interpretar uma mensagem que, até ao momento, permanece envolta em mistério.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as reações. 

Temas: Boris Joana

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