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Mulher de Boris reage a imagens polémicas em direto: «São 20 anos, não são 20 dias»

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Mulher de Boris reage a imagens polémicas em direto: «São 20 anos, não são 20 dias» - Big Brother
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A mulher do concorrente não deixou nada por dizer.

Sara, mulher de Boris, comentou a prestação do marido no Big Brother Verão e reagiu às polémicas que têm marcado os últimos tempos do concorrente na casa mais vigiada do país. A mulher esteve em direto no Diário do Big Brother Verão, desta segunda-feira, dia 27 de julho, e reagiu a imagens que têm vindo a ser comentadas tanto dentro como fora da casa.

Sara deixou bem claro que confia na pessoa que tem ao lado e que não há razão para desconfianças:

«Não vejo mal. Não estou a dizer isto para as pessoas dizerem: “Ah ela está a relativizar.” Não estou. Eu sei qual é a nossa cultura, como é que nós lidamos uns com os outros. Ele viu a Joana como uma amiga, ele adotou a Joana. Ele até já disse várias vezes que ela faz-lhe lembrar a nossa filha. (…) Eu não vejo maldade e não vou estar a dizer uma coisa que as pessoas querem ouvir.»

A mulher de Boris garantiu ainda estar tranquila com a postura do marido no jogo:

«Eu estou de consciência tranquila. Eu sei que o meu marido está a ser verdadeiro. Está a ser um bom amigo, um bom jogador. É uma pessoa carente, uma pessoa de toque. (…) São 20 anos, não são 20 dias.»

Veja aqui o momento:

Temas: Boris Joana

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