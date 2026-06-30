Este concorrente esqueceu-se das câmaras e ficou nu na casa do Big Brother Verão. E já é o tema do momento
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Boris é neste momento um fenómeno na Internet, tudo porque se esqueceu das câmaras da casa e andou pelo espaço todo nu
A primeira aparição de Boris como concorrente do Big Brother Verão 2026 foi dentro da piscina. Mergulhador profissional, Boris foi desafiado a mostrar logo o seu lado mais desconhecido. E foi logo após entrar na casa mais vigiada do país, ainda em dia de estreia, que o impensável aconteceu.
Boris esqueceu-se que a casa tinha câmaras e descontraidamente foi tomar um banho todo nu. Depois, continuou descontraído e sem se lembrar, e foi filmado a andar pela casa sem roupa.
Mais tarde, já após se aperceber do que tinha acontecido, Boris conversou com algumas colegas de casa e mostrou-se envergonhado.
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