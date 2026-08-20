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Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público

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Já esteve no topo e agora está em último no ranking de popularidade: Este concorrente é o menos favorito do público - Big Brother
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O novo ranking de popularidade do Big Brother Verão já foi revelado e há uma queda que não passa despercebida.

O ranking de popularidade desta semana do Big Brother Verão já foi revelado e há uma queda que não passa despercebida. Boris, que chegou a ocupar o pódio da preferência dos fãs, surge agora na última posição da tabela.

Os fãs do reality show da TVI voltaram a ser desafiados, através das stories do Instagram oficial do programa, a escolher o seu concorrente favorito. Os resultados mostram algumas mudanças na tabela, mas é a descida de Boris que mais surpreende.

O concorrente, que ao longo do programa já chegou a conquistar o topo do ranking e a assumir-se como um dos favoritos do público, tem vindo a perder posições semana após semana. Agora, aparece mesmo no último lugar, com a preferência dos espectadores a parecer cada vez mais distante.

Nuno mantém-se na liderança e é, esta semana, o concorrente mais popular entre os fãs. Sara ocupa a segunda posição, enquanto Afonso fecha o pódio.

Confira o ranking completo desta semana:

  1. Nuno
  2. Sara
  3. Afonso
  4. Ana Luísa
  5. Vanessa
  6. Tatiana
  7. Raquel
  8. João Ventura
  9. Boris

A queda de Boris não deixa de ser surpreendente, sobretudo tendo em conta o percurso do concorrente neste ranking. De favorito absoluto a último classificado, a opinião do público parece estar a mudar. Resta saber se conseguirá dar a volta à tendência nas próximas semanas.

Recorde que há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

 

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Temas: Boris Ranking de Popularidade Big Brother Verão

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