Contra o marido? Mulher de Boris toma posição sobre polémicas com Raquel: «Ela foi uma vítima nesta situação»

Depois da polémica que envolveu Boris e Raquel, Sara, mulher do concorrente, veio a público, comentar a situação. Na manhã desta quinta-feira, dia 13 de agosto, Sara tomou posição sobre a tão comentada frase que Boris disse a Nuno sobre Raquel.

Depois de as imagens da conversa entre Boris e Nuno, que envolvia Raquel, terem sido divulgadas, muito se questionou sobre a reação da mulher do concorrente, nomeadamente se continuaria do lado dele. Em entrevista a Cláudio Ramos, Sara deixou “tudo em pratos limpos” sobre o tema que envolve a colega do marido:

«É uma menina inocente e que não se apercebe bem das coisas. E então, não falando mal da Raquel, pelo contrário, ela foi uma vítima nesta situação.»

Ainda assim, a mulher do concorrente diz entender o motivo de toda a onda de indignação, mas traz um novo ponto de vista sobre o sucedido:

«E eu entendo isto. Se calhar, se eu tivesse ali do lado da Raquel, fazia-lhe ver outro ponto de vista, ok? E percebia que o Boris estava a brincar, no entanto que ele, muita gente interpretou isto como eu interpretei, que é uma brincadeira, foi uma forma de falar, mas que deve sim ser chamada à razão.»

Sara acrescentou ainda acreditar que tudo o que aconteceu acabou por trazer algo positivo, ao deixar o público a refletir sobre o tema:

«Sabe o que é que eu acho? Acho que foi bom. Foi bom para Portugal inteiro parar e pensar. Realmente isto é uma coisa que nós temos que pensar.»