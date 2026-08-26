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«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

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«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris - Big Brother
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Joana Rodriguez voltou a falar sobre a polémica que envolveu Boris e Sara e revelou, no “Dois às 10”, detalhes inéditos da conversa que teve com a mulher do concorrente após sair da casa do “Big Brother Verão”.

Depois de ter regressado ao Big Brother Verão por apenas 24 horas, Joana Rodriguez esteve esta quarta-feira no Dois às 10, onde recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua participação no reality show da TVI.

Um dos temas abordados por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foi precisamente a polémica que envolveu a ex-concorrente, Boris e Sara. Depois de deixar o programa, Joana acabou por entrar em contacto com a mulher do concorrente, numa conversa que, segundo conta, aconteceu de forma tranquila.

«Eu fui segui-la logo no dia a seguir e uma semana depois ela mandou-me mensagem», revelou. A mensagem que recebeu foi bastante direta: «Quero falar contigo, quando puderes liga-me». Joana decidiu aceitar o contacto e ligou a Sara para perceber o que estava a acontecer.

«E eu liguei. A conversa foi tranquila, só que não bate certo com coisas que eu ouvi depois», explicou a ex-concorrente. Questionada sobre aquilo que terá ouvido posteriormente, Joana esclareceu que as informações estavam relacionadas com comentários que teriam sido feitos a seu respeito.

A revelação levou Cláudio Ramos a questionar diretamente: «Foram ditas coisas feias sobre ti?». Joana não hesitou na resposta: «Daquilo que me chegou aos ouvidos, na minha opinião, sim». Apesar de tudo, a ex-concorrente garante que Sara lhe transmitiu segurança relativamente à relação com Boris. «Ela está tranquila, que ela é a mulher da vida dele», afirmou.

Ainda assim, Joana acredita que toda a situação poderá ter tido impacto na mulher de Boris, sobretudo devido aos acontecimentos que se foram sucedendo dentro e fora da casa. «As coisas mexeram com ela de uma maneira que ela não me disse a mim e não diz aqui, acho que sim», confessou.

Entre os episódios que poderão ter contribuído para alimentar a especulação estão os aviões enviados para a casa, que Joana considera terem tido uma intenção clara. «Os aviões que foram queriam insinuar alguma coisa», afirmou, referindo-se às mensagens que chegaram ao programa e que acabaram por colocar ainda mais atenção sobre a proximidade entre os dois.

Desta forma, Joana Rodriguez deixou claro que a conversa com Sara foi pacífica, mas admitiu que algumas informações que recebeu posteriormente não coincidem com aquilo que lhe foi transmitido diretamente pela mulher de Boris.

Veja o vídeo.

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Temas: Boris Sara Carvalho Joana Rodriguez Conversa privada

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