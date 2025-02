Bruno Savate pediu… E ela disse sim! Mas afinal, quem é a noiva mistério que lhe roubou o coração?

Quem é, afinal, a mulher que conquistou o coração de Bruno Savate? O ex-concorrente sempre manteve a relação discreta, mas agora tudo mudou!

O pedido foi inesperado… Mas haverá segredos por trás deste noivado? A namorada de Bruno Savate aceitou casar, mas há algo que poucos sabem sobre ela!

Bruno Savate, conhecido pela sua passagem marcante pelo Big Brother – Desafio Final, voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez, fora do jogo. No Dia dos Namorados, o ex-concorrente fez um gesto romântico e pediu a sua namorada, Patrícia, em casamento.

O anúncio foi feito pelo próprio, onde partilhou a grande novidade: «Amo-te, Patrícia. Pessoal, a Patrícia aceitou casar comigo! Agora estou noivo.» A noiva, que se apresenta como Liliana Rocha, não escondeu a felicidade e respondeu à altura: «Eu disse SIM! Amo-te. Estamos noivos.»

Veja aqui o anel:

Apesar de sempre ter sido reservado sobre a sua vida amorosa, Bruno Savate não conseguiu esconder a emoção deste momento especial. O casal tem mantido uma relação discreta, mas o amor venceu a discrição neste Dia de São Valentim.

Veja aqui o momento do casal apaixonado:

A notícia surpreendeu tudo e todos, com inúmeras mensagens de felicitações. Depois de um percurso mediático intenso nos reality shows, Bruno Savate parece agora focado numa nova fase da vida – e com aliança no dedo!

Será que vêm aí mais surpresas? Fica a questão no ar…