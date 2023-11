Bruna Gomes radiante com novo projeto: «Chegámos». Saiba tudo aqui!

Com um vestido azul, Bruna Gomes arrasa em mais uma gala do Big Brother!

Bruna Gomes, ex-concorrente e atual comentadora do «Big Brother» tem um novo desafio em mãos e mostrou-se radiante na sua revelação, feita esta quinta-feira através das redes sociais.

Em causa está o lançamento de uma coleção cápsula exclusiva de 30 peças, em parceria com a conhecida marca de moda Shein.

«Chegamos na Shein! Sim, sim, sim. Agora temos uma coleção para chamar de nossa no site mais amado. Aproveita nosso código “brugomes” e depois me conta o que mais gostou. SHEIN X BRU», escreveu a influencer digital numa publicação, na sua página de Instagram.

Na caixa de comentários foram vários os elogios a esta grande novidade: «Meu Deus o sucesso que todos querem! Amo! Orgulho! Lindaaaaa», escreveu um seguidor. «Que coleção maravilhosa, versátil, te deixa pronta para todas as ocasiões», disse outro.

De recordar que a par deste novo projeto, Bruna Gomes tem outro desafio em mãos: comentar as galas do Big Brother todos os domingos, algo que a influencer digital faz de forma sublime, em conjunto com o colega e amigo, Flávio Furtado.

No último domingo, inclusive, os dois visitaram a casa mais vigiada do País, disfarçados, numa noite em que se antecipou o Halloween, para entregar alguns presentes aos concorrentes.