A influenciadora digital Bruna Gomes dá entrada no hospital

Bruna Gomes deixou os fãs em alerta esta segunda-feira ao partilhar duas imagens, diretamente do hospital, através da sua página de Instagram. Nas fotografias, é possível ver a influenciadora e comentadora do Big Brother com um cateter no braço, sentada numa sala de espera hospitalar.

Sem entrar em detalhes, Bruna Gomes limitou-se a escrever nas imagens: “Segunda agitada” e, mais tarde, “Esperando agora os exames, vou ficar bem”.

Apesar de não ter revelado a razão da ida ao hospital, a ex-concorrente do Big Brother Famosos quis transmitir tranquilidade aos seguidores, deixando claro que está confiante na recuperação.

Veja as fotografias originais.

Bruna Gomes tem-se destacado como uma das comentadoras mais acarinhadas pelo público nas galas do Big Brother, e continua a manter uma forte ligação com a audiência que a acompanhou desde a sua participação no reality show.

Esperamos que tudo corra pelo melhor e que Bruna regresse em breve à sua rotina habitual, com a boa disposição que lhe é característica.